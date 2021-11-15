Пекин, , 06:23 — REGNUM Бывший директор Банка Китая (BOC) и подозреваемый в должностных преступлениях Сюй Гоцзюнь, был репатриирован в Китай, сообщили местные власти, передает 14 ноября агентство Синьхуа.

Коррупция

Бывший глава Кайпинского филиала BOC в южно-китайской провинции Гуандун бежал в Соединенные Штаты в 2001 году. Два других бывших менеджера, участвовавших в этом деле, Юй Чжэндун и Сюй Чаофань, были репатриированы в 2004 и 2018 годах соответственно. На сегодняшний день, по словам властей, было возвращено более 2 млрд юаней (около $312 млн) похищенных денег.

Репатриация Сюй Гоцзюня знаменует собой значительный прогресс в рассмотрении дела 20-летней давности, заявило управление, отвечающее за репатриацию лиц, скрывающихся от правосудия, и возвращение активов в рамках центральной координационной группы по борьбе с коррупцией.

Управление пообещало предпринять дальнейшие усилия по розыску скрывающихся от правосудия лиц и возвращению активов. Конечный пункт, связанных с обязанностями, был репатриирован в Китай, сообщили власти.