Буэнос-Айрес, , 06:19 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал оппозиционные силы сесть за стол переговоров на фоне победы проправительственного альянса «Всеобщий фронт» на выборах всего в восьми из 23 провинций страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообращения.

Альберто Фернандес Casarosada.gob.ar

«В самые кратчайшие сроки я обращусь к деятелям, представляющим волю народа, и политическим партиям, чтобы согласовать повестку, которая будет максимально возможно совместной. Патриотически настроенная оппозиция — эта ответственная оппозиция, которая открыта к диалогу», — сказал Фернандес.

По его словам, Аргентина сегодня нуждается в этом патриотизме: «Мы совершили ошибки. Я совершил ошибки. Я обязан вынести из них урок».

В результате парламентских выборов в Аргентине обновятся 127 из 257 мест в Палате депутатов и 24 из 72 — в Сенате. В результате обработки более 90% голосов в 12 регионах Аргентины, в том числе и в провинции Буэнос-Айрес, лидирует правоцентристский оппозиционный альянс «Вместе за перемены» и его сторонники.