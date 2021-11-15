Урумчи, Китай, , 06:19 — REGNUM Грузовик, перевозивший наан, разновидность дрожжевых лепешек и основной продукт питания жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая прошел таможню города Хоргос по пути в Россию, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Промышленные парки по производству наана в Хоргосе экспортировали круглый хлеб в форме блинов, популярное блюдо в странах Центральной Азии.

«Грузовик прибудет в Россию через пять дней», — сказал председатель компании Horgos Jinyi International Trade (Group) Co., Ltd. Ю Чэнчжун, добавив, что компания удовлетворяет разнообразные потребности в продуктах из наана в разных странах.

Хоргос, граничащий с Казахстаном, является ближайшим портом Китая к Туркестану и Европе наземным транспортом.

Местный производитель наана Зибурам Эбираим, который занимается торговлей уже 25 лет, гордится тем, что его продукция хорошо продается на рынках Туркестана. Он сказал, что пекари в Синьцзяне научились использовать различное сырье и технологии для получения разнообразных вкусов.