Урумчи, Китай, 15 ноября 2021, 06:19 — REGNUM Грузовик, перевозивший наан, разновидность дрожжевых лепешек и основной продукт питания жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая прошел таможню города Хоргос по пути в Россию, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.
Промышленные парки по производству наана в Хоргосе экспортировали круглый хлеб в форме блинов, популярное блюдо в странах Центральной Азии.
Хоргос, граничащий с Казахстаном, является ближайшим портом Китая к Туркестану и Европе наземным транспортом.
Местный производитель наана Зибурам Эбираим, который занимается торговлей уже 25 лет, гордится тем, что его продукция хорошо продается на рынках Туркестана. Он сказал, что пекари в Синьцзяне научились использовать различное сырье и технологии для получения разнообразных вкусов.