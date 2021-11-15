Пекин, , 06:17 — REGNUM Почтовая отрасль Китая сохранила двузначный рост за первые 10 месяцев года, при этом доходы от бизнеса выросли на 17,8% в годовом исчислении, показали официальные данные, передает 14 ноября агентство Синьхуа.

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По данным Государственного почтового бюро КНР, за этот период сектор заработал более 1,03 трлн юаней (около $160,8 млрд). Только в октябре общий доход сектора от бизнеса вырос на 10,9% в годовом исчислении до 108,65 млрд юаней.

Курьерские компании Китая обработали 86,72 млрд посылок с января по октябрь, что на 34,7% больше, чем годом ранее. Их совокупный доход от бизнеса за этот период составил 833,98 млрд юаней, что на 20,7% больше в годовом исчислении.