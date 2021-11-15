Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Время начала саммита в онлайн-формате между президентом США Джозефом Байденом и главой КНР Си Цзиньпином назвала 15 ноября пресс-служба администрации Белого дома.

США и Китай Iecs

Уточняется, что намеченная на 15 ноября встреча лидеров США и Китая в онлайн-формате начнётся в 19:45 по времени Восточного побережья США (03:45 мск 16 ноября). В Китае в это время будет утро 16 ноября.

Кроме того, отмечается, что до начала переговоров американский лидер подпишет законопроект, цель которого — конкуренция США с Китаем по качеству инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме подтвердили дату виртуальной встречи президента США Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

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