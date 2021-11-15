Биробиджан, , 06:06 — REGNUM Мэр Биробиджана Александр Головатый запретил высаживать детей, на которых нет маски, из общественного транспорта. Поводом для такого распоряжение послужили жалобы в соцсетях на то, что школьников выгоняют из автобусов на мороз из-за отсутствия средств индивидуальной защиты от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в администрации столицы Еврейской автономии.

Автобусная остановка после снегопада Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава Биробиджана дал указания выдавать в таких случаях маски детям и пенсионерам. Он напомнил, что аналогичные ситуации уже повторялись в столице Еврейской автономии прошлой зимой, тогда был законодательно закреплён запрет высаживать детей-безбилетников младше 16 лет.

«Выставлять ребенка на мороз нельзя. По каждому конкретному случаю, где это было зафиксировано, сейчас проводится проверка. Кроме того, принято решение о приобретении масок. Их мы передадим перевозчикам. Хочу сразу сказать, что всех мы не сможем обеспечить средствами индивидуальной защиты. Маски, которые мы закупим, будут бесплатно выдавать детям, пенсионерам, если они вдруг ее забудут. Но всю потребность на маршрутах мы закрыть не сможем. Поэтому, уважаемые родители, следите за детьми, обращайте внимание, взял ли он маску с собой», — сказал Александр Головатый.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный запрет ранее вводил глава Сургута Вадим Шувалов. Он предлагал сначала мягко пожурить ребёнка, а потом выдать ему маску.