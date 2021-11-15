Биробиджан, 15 ноября 2021, 06:06 — REGNUM Мэр Биробиджана Александр Головатый запретил высаживать детей, на которых нет маски, из общественного транспорта. Поводом для такого распоряжение послужили жалобы в соцсетях на то, что школьников выгоняют из автобусов на мороз из-за отсутствия средств индивидуальной защиты от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в администрации столицы Еврейской автономии.
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Глава Биробиджана дал указания выдавать в таких случаях маски детям и пенсионерам. Он напомнил, что аналогичные ситуации уже повторялись в столице Еврейской автономии прошлой зимой, тогда был законодательно закреплён запрет высаживать детей-безбилетников младше 16 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный запрет ранее вводил глава Сургута Вадим Шувалов. Он предлагал сначала мягко пожурить ребёнка, а потом выдать ему маску.