Москва, 15 ноября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. ФГУП «Межбольничная аптека управление делами президента РФ» по схеме закупки «у единственного поставщика» приобрело у АО «Фармстандарт» партию лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, на общую сумму свыше 73,197 млн рублей. За компанией-продавцом стоит олигарх Виктор Харитонин, которого связывают с семьей вице-премьера Татьяны Голиковой, передаёт ИА REGNUM.

Лекарства

По данным сайта zakupki.gov.ru, закупка была проведена 11 ноября 2021 года. Срок действия договора — до 31 декабря 2021 года. Детали сделки и ассортимент поставляемого товара в документации не раскрываются.

Напомним, АО «Фармстандарт» является также производителем одной из основных вакцин, используемых для вакцинации россиян, — «Спутник V».

На конец первого года пандемии основным владельцем фармкомпании была офшорная компания AUGMENT INVESTMENTS LIMITED, бенефициары которой — миллиардер Виктор Харитонин (№ 43 в списке Forbes-2020) и Егор Кульков (№199 в том же рейтинге миллиардеров).

Открытые источники связывают олигарха Харитонина с бывшим министром промышленности РФ Виктором Христенко — супругом Голиковой, которая является главой штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией в России.

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В дивизион «Фармстандарта» входит и производитель препарата «Арбидол», продажи которого за счёт включения его в рекомендации Минздрава РФ для лечения заразы 21 века взлетели астрономически.

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