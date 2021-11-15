п. Солонцовый, , 05:37 — REGNUM Река Катэн в районе имени Лазо Хабаровского края сильно помутнела из-за деятельности старателей. Местные жители предполагают, что загрязнение произошло возле посёлка Солонцовый, где добывают россыпное золото. Видео о загрязнении водоёма опубликовал «Московский комсомолец».

Загрязнение водоёма под Ярославлем Yarregion.ru

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«Где-то со стороны Солонцового скинули эту муть, химию старатели. Уважаемый наш губернатор, разберись пожалуйста с этим делом. Люди собирают подписи. Пробы воды взяты. Вода как молоко», — комментирует состояние реки на видео местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре жители города Томмот в Якутии жалуются на то, что вода в протекающей через населённый пункт реке Алдан стала жёлтой. Люди требовали от природоохранного ведомства республики установить источник загрязнения. На реке Алдан работает много золотодобывающих компаний.