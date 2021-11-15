Москва, , 05:27 — REGNUM Ситуация с коронавирусной инфекцией может в перспективе развиться по одном у из трёх сценариев. О них 14 ноября рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik.

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Варианты дальнейшей эволюции коронавируса SARS-CoV-2 специалисты просчитывали на основе уже имеющихся знаний о развитии вирусных инфекций, в том числе особо опасных, таких как вирус Эбола и атипичные пневмонии SARS и MERS.

Если ситуация с коронавирусом пойдёт по первому из возможных сценариев, то SARS-CoV-2 может найти нового «хозяина» и с ним достигнуть так называемого «иммунного консенсуса». Это означает, что вирус потеряет агрессивность, поселится в организме какого-либо животного и при этом не будет наносить ему вреда.

При втором варианте развития событий коронавирус SARS-CoV-2 просто исчезнет, как это, например, произошло с вирусами атипичной пневмонии SARS и MERS. Эти вирусы просто бесследно исчезли в природе.

Третий сценарий развития событий будет самым нежеланным для человечества: SARS-CoV-2 будет постоянно паразитировать на человеке, как это делает вирус гриппа.

Владислав Жемчугов также отметил, что по его мнению, на сегодняшний день самым надёжным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о безопасности ревакцинации от COVID-19.

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