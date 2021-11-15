Томск, 15 ноября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. В Томской области днём 15 ноября ожидается — 7, — 12 °C, местами — 13, — 18 °C, по юго-востоку 0, — 5 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Зима

По данным синоптиков, в этот день в регионе прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днём по северо-западу без существенных осадков. В отдельных районах будут наблюдаться гололёдно-изморозевые явления.

Ветер северо-западный 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, похолодание до — 17 °C ожидается в Омской области.

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