Хабаровск, , 05:04 — REGNUM В Хабаровском крае резко сократилось ежедневное количество пациентов, выздоравливающих от COVID-19. За сутки завершили лечение от инфекции 139 человек (днём ранее — 302), заразились — 518, погибли — 6, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

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В ковидных госпиталях края для пациентов созданы 2567 мест, 84,5% из них — заняты. В тяжёлом состоянии 47 больных, на ИВЛ — 30. Лечение от коронавируса проходят 9 946 жителей региона, 2 178 из них госпитализированы.

За всё время пандемии в Хабаровском крае заразились коронавирусом 100 994 человека, погибли — 958.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае количество вакцинированных от COVID-19 за десять дней выросло на 12%. Всего привиты 43% взрослых жителей региона.