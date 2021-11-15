Анадырь, 15 ноября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Сильная метель стала причиной задержки авиарейсов и отмены занятий в младших классах школ города Анадыря в Чукотском автономном округе. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба администрации города.

Аполлинарий Васнецов. Вьюжит. Метель. 1904

В школах отменены занятия для учеников с первого по пятый класс включительно. В аэропорту Анадыря задерживается вылет и прибытие нескольких авиарейсов из Петропавловска-Камчатского, а также ряд местных авиарейсов.

По данным ГУ МЧС по региону, сильная метель будет бушевать в городе до вечера 15 ноября, ожидаются порывы ветра силой до 15 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске ожидается мокрый снег с ветром, скорость отдельных порывов которого будет достигать 14 м/сек.