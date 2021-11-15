Железногорск, Красноярский край, 15 ноября, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Жительница Железногорска Красноярского края стала жертвой мошенника. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД России по региону, поверив «военному врачу», женщина лишилась более 670 тысяч рублей.

Metapop.com Мошенник

В переписке с 50-летней жительницей края злоумышленник заявил, что он военный врач, который проходит службу в Ираке.

Полицейским женщина рассказала, что незнакомец написал ей около двух месяцев назад в соцсетях. Он убедил её, что является военным врачом и в скором времени собирается на пенсию.

Во время одной из онлайн-бесед мужчина попросил жительницу края принять на временное хранение его документы и ценные вещи. Он обещал приехать за ними после завершения «службы».

Так как ни о каких финансовых затратах со стороны потерпевшей речи не было, женщина согласилась. Мошенник предупредил, что с ней свяжется транспортная компания.

После этого на электронную почту женщины поступило письмо от имени «транспортной компании». В письме её попросили подтвердить почтовый адрес и перевести 840 евро на счёт иностранного банка за «безопасное следование посылки по России».

Женщина выполнила это условие. Затем от неё потребовали совершить денежный перевод «за передачу права собственности на посылку». В течение нескольких дней под различными предлогами потерпевшая перевела на счета мошенников более 670 тысяч рублей. При этом «военный врач» обещал, что компенсирует все расходы, когда приедет за посылкой. Также он просил никому не сообщать об их договоренности, так как в его документах есть «секретные данные».

Через несколько дней женщина поняла, что её обманули. Она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Омска стала жертвой мошенников, пытаясь получить неожиданное наследство от незнакомой «из Франции».

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