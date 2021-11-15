Магадан, 15 ноября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. В Магаданской области на перевале Дедушкина лысина в Хасынском районе опрокинулся автобус с пассажирами. Про предварительным данным, серьёзных травм никто не получил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

40.mchs.gov.ru ДТП с междугородним автобусов

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Надзорное ведомство проводит проверку по факту ДТП. Прокуратура намерена оценить действия перевозчика, дорожных служб и сотрудников госавтоинспекции. Идёт осмотр места аварии с целью установить её причины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае автобус с 25 пассажирами опрокинулся 9 ноября. ДТП произошло между селом Вознесенское и городом Амурск. Пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. Один из пассажиров был госпитализирован.