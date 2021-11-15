Бамако, , 04:37 — REGNUM Четверо военнослужащих погибли, ещё 14 получили ранения в результате нападения террористов на юго-западе Мали. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба вооружённых сил страны.

В Африке Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания)

По данным военных, террористы атаковали пост сил безопасности в области Куликоро. Со стороны вооруженных сил Мали (FAMA) погибли четыре человека, пострадали 14 человек. Со стороны террористов было шестеро погибших.

Раненых военнослужащих эвакуировали с места происшествия в госпитали на вертолёте. Начальник генштаба вооруженных сил Мали выразил соболезнования родным и близким погибших военных и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели военнослужащего при нападении террористов на армейский лагерь в Мали.

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