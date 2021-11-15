Пекин, 15 ноября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Киберпространственная администрация Китая опубликовала 14 ноября свод проектов и правил управления по защите безопасности данных в Интернете, чтобы узнать мнение общественности, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Киберпространство

В соответствии с правилами, в стране должна быть создана система защиты данных на основе категорий и классов. Данные будут классифицированы как общие, важные и основные с учетом их важности для национальной безопасности, общественных интересов, а также законных прав и интересов соответствующих лиц или организаций, говорится в проекте правил.

Будут введены различные меры защиты, основанные на классификациях. Субъекты обработки данных должны создать механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы ограничить ущерб, причиненный потенциальными инцидентами безопасности данных, говорится в проекте документа.