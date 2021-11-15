Омск, 15 ноября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Похолодание до — 17 °C ожидается в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

По прогнозам синоптиков, днём 15 ноября в регионе будет небольшой снег, по северу преимущественно без осадков. Температура −4…−9 °С, местами −12…−17 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, сильное похолодание и сильные морозы ночью ожидаются к концу ноября в Москве.

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