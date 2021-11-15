Сиань, Китай, , 04:17 — REGNUM Зафрахтованный поезд, предназначенный для перевозки сырой нефти из России, прибыл в 13 ноября в провинцию Шэньси на северо-западе Китая, что стало первой доставкой товара с использованием морского и железнодорожного транспорта, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Партия в 2000 тонн была сначала отправлена из порта Козьмино в России в порт Циндао, провинции Шаньдун на востоке Китая, а затем перевезена по железной дороге на расстояние более 1200 км на нефтеперерабатывающий завод компании Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. в городе Юйлинь провинции Шэньси. Импорт также знаменует открытие нового морского железнодорожного транспортного маршрута.

Компания Yanchang Petroleum инвестировала 159 млн юаней (около $24,9 млн) в улучшение работы по выгрузке сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе в Юйлине, где импортируемая российская нефть может быть непосредственно переработана в нефтепродукты, включая дизельное топливо, полиолефин и прочие.

Компания планирует увеличить переработку сырой нефти на 500 000 тонн в год, что в будущем позволит достичь отметки 3 млрд юаней в год.