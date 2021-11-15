Москва, , 04:13 — REGNUM Никаких негативных последствий не было обнаружено у людей, несколько раз прошедших ревакцинацию. Такое заявление сделал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Учёный пояснил, что уже довольно большое количество людей прошли ревакцинацию, сделав себе третий укол вакцины от COVID-19. По словам Гинцбурга, ни у кого из привившихся третий раз не зафиксировано никаких последствий. За состоянием граждан и за титром антител в их крови велось наблюдение, никаких негативных последствий не зарегистрировано.

По мнению Гинцбурга, ревакцинацию от COVID-19 следует делать раз в шесть месяцев. Только ревакцинация помогает организму выработать ударную дозу антител и таким образом защитить от заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению главы Центра имени Гамалеи Гинцбурга, ревакцинацию следует проводить раз в шесть месяцев. Что касается ревакцинации в условиях другого штамма, то рекомендации по ней будут даны после изучения новой модификации коронавируса.

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