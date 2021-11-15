Красноярск, 15 ноября, 2021, 04:06 — ИА Регнум. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 15 ноября лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском УГМС.

Simon Лавина

Также, по данным синоптиков, в этот день на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с. В Хакасии прогнозируются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели предупредили о возможности схода снежных лавин в Северо-Байкальском районе Бурятии 14−15 ноября.

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