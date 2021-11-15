Пекин, , 04:05 — REGNUM Кассовые сборы в Китае с начала 2021 года достигли 43 млрд юаней (около $6,71 млрд) по состоянию на 13 ноября, согласно данным отслеживания кассовых сборов Maoyan, передает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилищереж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

Показатель рос медленнее, чем до пандемии в 2019 году, но годовой общий доход по-прежнему обеспечил лидерство на мировых рынках кассовых сборов. Восемь из 10 лучших кассовых сборов этого года в Китае — китайские же постановки.

Возглавляет годовой график патриотический китайский блокбастер «Битва при Чосинском водохранилище», который с 30 сентября заработал более 5,62 млрд юаней. Это самый кассовый фильм на сегодняшний день в этом году, как в Китае, так и во всем мире.

«Битва» выйдет в США и Канаде 19 ноября, а в Австралии 2 декабря, согласно объявлению дистрибьютора CMC Pictures через социальные сети.

Китайские комедии «Привет, мама» и «Детектив из Чайнатауна 3», выпущенные во время празднования китайского Нового года, занимают второе и третье места в годовом чарте кассовых сборов с 5,41 млрд юаней и 4,52 млрд юаней соответственно.

Единственными двумя иностранными фильмами в топ-10 стали американские постановки «Форсаж 9» и «Годзилла против Конга», заняв соответственно пятое и восьмое места с 1,39 млрд юаней и 1,23 млрд юаней сборов.