Пекин, 15 ноября, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Китайские исследователи выпустили более 30 000 пестрых толстолобиков в озеро Бостен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, чтобы пополнить дикую популяцию исчезающих видов карпов, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Озеро

Пестрый толстолобик известный на латыни как Aspiorhynchus laticeps, является эндемиком реки Тарим в Синьцзяне. Выпущенная партия рыбы имеет длину от 15 до 30 см и вес от 30 до 50 граммов. Им были имплантированы метки отслеживания и маркировки, сказал инженер из научно-исследовательского института рыбного хозяйства Синьцзяна Хэ Цзянтао.

Когда-то в реке Тарим в изобилии водилась эта рыба, но теперь этот вид оказался на грани исчезновения из-за вредной деятельности человека, такой как чрезмерный промысел и ухудшение экологической обстановки. Он находится под первоклассной государственной охраной.

В последние годы Китай активизировал усилия по спасению толстолобиков и других исчезающих видов в озере Бостен, одном из крупнейших внутренних пресноводных озер страны, путем борьбы с незаконным промыслом и выпуска мальков, выращенных в неволе, в дикую природу.