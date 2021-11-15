Вена, , 03:55 — REGNUM Возможность введения ограничений на выход из дома ночью для привитых от COVID-19 рассматривают власти Австрии. Об этом 14 ноября сообщил глава минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Министр пояснил, что данная мера обсуждается, так как была рекомендована экспертами. Предлагается ограничить выход из дома ночью для привитых от коронавируса людей. По словам Мюкштайна, все граждане в связи с пандемией оказались в одной лодке, поэтому проще ввести ограничения частично, чтобы избежать всеобщего локдауна. Решение о дополнительных карантинных мерах может быть принято 17 ноября.

Напомним, в Австрии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в период с 15 по 24 ноября был введён локдаун для непривитых от COVID-19. Посещать разного рода общественные заведения в Австрии могут только привитые, либо переболевшие COVID-19. Не прошедшим вакцинацию гражданам рекомендовано сидеть дома и выходить только в ряд мест, например, в аптеку или в продуктовый магазин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в Австрии жёстких карантинных мер для непривитых от коронавируса.

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