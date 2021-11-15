Санкт-Петербург, , 03:53 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 декабря 2021 года планирует рассмотреть иск федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Петрозаводское президентское кадетское училище» к Минобороны РФ. В основе спора лежат выплаты заработной платы, которые управление ведомственного финансового контроля и аудита министерства посчитало неположенными, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск был подан 8 ноября 2021 года. Дело принял судья Гуляев. В споре речь идёт о признании недействительными выводов, которые отражены в акте от 29 июля 2021 года за номером 229/ЗВО/2021/48 «о причинении ущерба неположенными выплатами (переплатами) заработной платы в виде неправомерной выплаты социальной выплаты по постановлению №1896» и исключении из акта выводов «о причинении ущерба неположенными выплатами (переплатами) заработной платы в сумме 2 664 743,85 руб. и непроизводительным использованием бюджетных средств в сумме 979 333,3 рубля, а также частично пунктов 3 и 4 предложений по принятию мер к возмещению ущерба (в начисленных суммах 2 664 743,85 и 979 333,3 рубля)».

Ответчик в деле — Минобороны Рф в лице его межрегионального управления ведомственного финансового контроля и аудита.

Училище было создано в 2017 году. Само учебное заведение разместилось в здании, построенном силами Минобороны РФ на территории бывшего военного городка.