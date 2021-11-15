Красногорск, 15 ноября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Московская областная дума объявила аукцион, в рамках которого планирует закупить автотранспортные услуги. Начальная цена тендера — почти 300 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Аукцион

Победителя объявят 23 ноября 2021 года. Максимальная цена контракта — 299 847 800 рублей, источник финансирования — бюджет Московской области на 2022 год.

Уточняется, что речь идёт об «аренде легковых автомобилей с водителем» с 1 января по 31 декабря 2022 года. Место оказания услуг — Москва и Московская область.

В техзадании уточняется, что водитель среди прочего должен быть одет в костюм с галстуком и рубашкой, а также должен оказывать уважительное отношение «к представителям заказчика и (или) пассажирам транспортного средства». При этом сам автомобиль должен дезинфицироваться не реже одного раза в сутки.

Есть в техзадании и требования по автомобилям, включая их цвет. Например, три из них должны быть чёрными или тёмно-синими и не ранее 2021 года выпуска. Есть в списке как седаны, универсалы, так и пассажирский фургон. Автомобили должны быть «с отсутствием внешних повреждений, дефектов лакокрасочного покрытия, размещенной рекламы».