Москва, 15 ноября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Складывается впечатление, что бенефициар «Яндекса» — миллиардер Аркадий Волож предпочитает работать в России исключительно через офшоры. ИА REGNUM выяснило, что в первой половине 2021 года олигарх теперь уже через кипрскую фирму «Акселкрофт ЛТД» стал бенефициаром краснодарской компании «Телеон», вобравшей в себя за год до этого пять компаний в Нижнем Новгороде, Омске, Уфе, Тольятти, Волгограде, которые связаны с предоставлением услуг такси.

Vladimir Isaev Аркадий Волож

С февраля 2021 года Аркадий Волож является бенефициаром ООО «Телеон» из Краснодара. В выписке ЕГРЮЛ уточняется, что владельцами выступают кипрская компания «Акселкрофт ЛТД» с долей 99,18% и фирма «Кронос», в которой кипрской компании принадлежит 99% доли. В 2020 году конечным бенефициаром «Телеона» числился Евгений Львов.

Сама компания «Телеон» создана в августе 2012 года с основным видом деятельности — центр обработки телефонных вызовов. Её уставный капитал — 60,9 тыс. рублей. С августа 2021 года директор — Евгений Бикин, который также возглавляет компанию из дивизиона «Яндекса» — ООО «Телесистемы» (его владелец — «Яндекс.Такси). В выписке из ЕГРЮЛ по «Телеону» в качестве e-mail также указано — REGISTER-TAXI@YANDEX-TEAM.RU.

Из отчётности «Телеона» за 2020 год известно, что в июле 2020 года в его состав влились пять компаний из пяти регионов России, деятельность которых была связана с предоставлением услуг такси. По итогам прошлого года ООО показало выручку свыше 1,124 млрд рублей.

В том же документе уточняется, что 2 февраля 2021 года в СМИ было объявлено о покупке группой компаний «Яндекс.Такси» части активов группы «Везёт», но это не окажет влияния на компанию «Телеон».

"Указанные новости о покупке группой «Яндекс» части активов группы «Везёт» не повлияют на смену участников общества. Изменения произошли у участника ООО «Телеон» — Axelcroft Limited», — резюмировалось в пояснении к финдокументации.

Напомним, к работе «Яндекс.Такси» на сегодня есть многочисленные претензии у потребителей и госорганов, а само ООО «Яндекс» стало фигурантом антимонопольного расследования ФАС России о злоупотреблении доминирующим положением. Бенефициаром IT-гиганта называют миллиардера Аркадия Воложа, имеющего паспорт Мальты.

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