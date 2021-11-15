Лондон, , 02:18 — REGNUM Сочувствие пострадавшим и соболезнования родным погибшего при взрыве в Ливерпуле выразил 15 ноября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своём Twitter.

Взрыв машины Signsign.ru

«Мои мысли со всеми теми, кого затронул сегодня ужасный инцидент в Ливерпуле», — написал Джонсон.

Кроме того, премьер-министр Великобритании поблагодарил пожарных, спасателей, сотрудников полиции за их профессионализм и оперативность.

Напомним, взрыв в Ливерпуле произошёл утром 14 ноября возле здания больницы. Был подорван автомобиль, предположительно, такси. В результате взрыва погиб один человек, ещё один пострадал. По подозрению к причастности к взрыву были задержаны трое мужчин в возрасте 21 года, 26 и 29 лет. Больница, возле которой прогремел взрыв, ввела временный запрет на посещение пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве автомобиля в Ливерпуле. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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