Москва, , 07:20 — REGNUM С начала 2021 года в Москве заявки на субсидии и гранты одобрили более чем двум тысячам компаний. Об этом 15 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Бизнес REGNUM

По её словам, общая сумма городской поддержки предпринимателей превышает 2 млрд рублей. При этом в последние недели количество рассматриваемых документов значительно возросло. Так, на октябрь и начало ноября 2021 года приходится треть от всех одобренных в Москве с начала года заявок: 673 обращения на 552,2 миллиона рублей.

«Поддержка малого и среднего бизнеса — один из приоритетов для города, особенно во время пандемии. В этом году уже одобрены заявки на субсидии и гранты на общую сумму свыше 2 млрд рублей. В числе наиболее активных получателей — рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании», — сказала Сергунина.

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