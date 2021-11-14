Липецк, 15 ноября, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Состояние женщины, пострадавшей при пожаре с последующим взрывом на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), оценивается медиками как тяжёлое. Об этом 15 ноября сообщил журналистам представитель экстренных служб Липецкой области.

geralt Взрыв

Пожар с последующим взрывом произошёл 14 ноября в 21:14 мск на угольном складе металлургического комбината в Липецке. В результате ЧП произошло частичное обрушение стены и кровли на площади около 250 кв. метров.

В результате ЧП пострадала женщина, в настоящее время она находится в реанимационном отделении ожогового центра, её состояние оценивается медиками как тяжёлое. По факту произошедшего региональная прокуратура и Следственный комитет по региону инициировали проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что площадь разрушений после взрыва на НЛМК составила около 250 кв. метров. Восстановление объекта будет осуществлять собственник предприятия своими силами.