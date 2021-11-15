Липецк, , 01:18 — REGNUM Площадь разрушений после взрыва на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) составила 250 кв. метров. Об этом 15 ноября сообщил журналистам старший оперативный дежурный ГУ МЧС по Липецкой области, подполковник внутренний службы Денис Корольков.

Взрыв Luc Viatour

По прибытии на место ЧП было установлено, что частично обрушилась стена и кровля, общая площадь разрушений составила 250 кв. метров. Восстановление объекта будет осуществлять собственник предприятия своими силами. Технологический процесс нарушен не был, по состоянию на 23:30 мск все аварийно-спасательные работы были полностью завершены.

Взрыв с последующим возгоранием конвейера произошёл на НМЛК вечером 14 ноября. Отмечается, что пожар был ликвидирован в течение 15 минут. В НЛМК и ЕДДС по Липецку сообщили, что в результате ЧП пострадала женщина, в настоящее время она находится в ожоговом центре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под завалами на складе НМЛК в Липецке, где произошёл взрыв, могут находиться два человека.

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