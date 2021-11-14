Москва, 15 ноября, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Сильное похолодание и сильные морозы ночью ожидаются к концу ноября в Москве. Об этом 14 ноября сообщил журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Shunk.ru Похолодание

Как пояснил метеоролог, к концу месяца существует вероятность вторжения арктических холодных воздушных масс. Зима начнёт наступать, а холод будет усиливаться ежедневно. Похолодание, по словам специалиста, будет усиливаться постепенно.

Тишковец отметил, что сначала в Москве ударят морозы, характерные для декабря, а потом их могут сменить уже январские холода. Температура воздуха ночью понизится до −8… −13 градусов, а дневная до −2… −7 градусов. В конце ноября морозы окрепнут и температура воздуха ночью ожидается до −14… −19 градусов, а в дневные часы — до −7… −12 градусов.

При этом, по словам метеоролога, с 15 ноября установится солнечная погода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы.