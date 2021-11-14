Рабат, 15 ноября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё 37 получили ранения в результате столкновения около 20 автомобилей в северной части Марокко. Об этом 14 ноября сообщает агентство MAP.

ДТП

Авария произошла днём 14 ноября на автотрассе, которая ведёт из марокканской столицы города Рабат в город Кенитра, возле коммуны Сиди Таиби.

На место массового ДТП прибыли сотрудники жандармерии и ведомства гражданской обороны. В результате ДТП один человек погиб, среди пострадавших были три человека в тяжёлом состояние, большая часть раненых находилась в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения.

В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Сербии, в котором погибли два человека, пострадали ещё около 20.