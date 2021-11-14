Вашингтон, 14 ноября 2021, 23:41 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров со своим польским коллегой Збигневым Рау заверил о поддержке против Белоруссии. Об этом сообщили официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
Речь идет об использовании Белоруссией мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.
Напомним, ранее миграционный кризис на польско-белорусской границе обсудили глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.