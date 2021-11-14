Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров со своим польским коллегой Збигневым Рау заверил о поддержке против Белоруссии. Об этом сообщили официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

США и Польша Zbitnev/Shutterstock.com

Речь идет об использовании Белоруссией мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.

«Госсекретарь Блинкен и министр Рау твёрдо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций — отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», — отметили в Госдепе.

Напомним, ранее миграционный кризис на польско-белорусской границе обсудили глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.