Липецк, , 23:35 — REGNUM Под завалами на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке, где произошел взрыв, могут находиться два человека. Об этом 14 ноября сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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«Два человека могут находиться под завалами (на складе НЛМК в Липецке)», — сказал источник.

В пресс-службе МЧС РФ заявили, что на НЛМК завершены поисково-спасательные работы, людей под завалами не осталось.

Ранее ряд СМИ сообщили, что 14 ноября в Липецке в одном из цехов НЛМК вспыхнул пожар.

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