Киев, 14 ноября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Свыше 5 тыс. 500 человек и 700 единиц техники готовы оперативно отреагировать на осложнение миграционного кризиса на границе Белоруссии и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«На сегодняшний день в пяти приграничных областях в готовности находятся более 5 тыс. 500 человек и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники», — отмечается в заявлении.

Как отметили в ведомстве, в случае осложнения обстановки на украинско-белорусской границе, сотрудники ГСЧС готовы к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.