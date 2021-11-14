Гавана, 14 ноября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился с участниками митинга в поддержку властей страны. Об этом сообщает ТАСС.

ИА REGNUM Куба

«Куба будет жить в мире, и в мирной жизни мы сделаем страну лучше», — отметил Диас-Канель, общаясь с демонстрантами.

Напомним, ранее были поданы заявки на проведение антиправительственной акции в центре Гаваны, однако мероприятие согласовано не было. Тем не менее оппозиционные политики все равно призвали людей выходить на улицы.