16 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 09:36 — REGNUM Информация о том, что российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» полностью приостановил производство на всех трёх сборочных линиях в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 14 ноября в социальной сети Facebook.

Здание АвтоВАЗа ночью ShinePhantom

«Всегда есть возможность вновь начать выпускать «копейку»!» — считает Aelita A.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные события должны быть недопустимы, потому что сборка отечественных автомобилей в собственной стране не должна зависеть от каких-то там поставок электронных компонентов из-за рубежа.

«Электронные компоненты? Мы не можем их сами сделать?! На отечественном «АвтоВАЗе»?! Какая цифровизация, нафиг?! Какой Марс?! Начните с утюга!» — призывает Марина П.

На конвейере АвтоВАЗа Valera N. Ttrubin

Некоторые комментаторы отмечают, что работа по импортозамещению в России, судя по всему, дала сбой, раз из-за недостатка зарубежных комплектующих в России встал один из крупнейших заводов.

«Это же как у нас импортозамещение-то классно прошло, если мы теперь не может автомобили производить без иностранных компонентов?! Вот это эффективный менеджмент. Кто-то кому-то длинную лапшу на уши повесил», — поделилась своим мнением Марина М.

Часть людей считает, что «АвтоВАЗу» необходимо спешно налаживать производство собственных комплектующих, иначе подобные «приостановки» будут иметь постоянный характер.

«Выходите из положения, создавайте рабочие аналоги. Следует самим производить дефицитные компоненты. Нечего за кордон вечно смотреть, пора самим всё своё иметь и за рубеж продавать», — пишет Valery C.

Ряд пользователей указывает на то, что тот, кто допустил нехватку комплектующих для завода, — преступник, ведь это угрожает стабильности в обществе: улицы городов могут наполнить возмущённые граждане, потерявшие работу.

«Вообще подобные остановки работы заводов — это угроза национальной безопасности! Как такое допустили? Кто теперь будет отвечать за случившееся? Опять никто?» — задаётся вопросами Валентин Л.

«А что теперь делают сотрудники завода? Дома сидят или изображают активную деятельность на рабочем месте? Если всё останется так, как есть, то их тупо с работы попрут. А это градообразующее предприятие, между прочим. Недалёк народный бунт!» — предупреждает Сергей У.

Нашлись и те, кто отмечает, что подобного стечения обстоятельств можно было ожидать уже давно, потому что клиенты компании LADA встречали в последнее время проблемы с приобретением автомобилей данной марки.

«А ведь к этому всё и шло. Обычную «Ладу» уже не так просто достать. Многие ждут по несколько месяцев свои машины. Спрос огромный, а предложение не поспевает. Теперь жди дикого подорожания до неадекватных цен», — пишет Геннадий Д.

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«Нехватка электронных компонентов привела к тому, что огромный завод встал. А прикиньте, если введут санкции на запрет поставки запчастей для автомобильного транспорта, авиации и производственного оборудования, что тогда будет? И ведь самый ужас будет не в том, что у нас этой продукции не будет, а в том, что миллионы граждан окажутся без работы!» — указывает Дмитрий С.

Напомним, 12 ноября аналитическое агентство «Автостат» сообщило о том, что российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» полностью приостановил производство на всех трёх сборочных линиях в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов. Отмечается также, что на предприятии «LADA Ижевск», где собирают модели LADA Vesta, работа продолжается в нормальном режиме.