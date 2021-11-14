Калгари, Канада, 14 ноября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Неизвестный открыл стрельбу в Канаде. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на свои источники.

Maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

ЧП произошло в воскресенье, 14 ноября, на одном из перекрестков в Калгари. По последним данным, в результате инцидента получил ранения один человек.

Полицейские, прибывшие на место ЧП, ищут причастных к данному инциденту.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.