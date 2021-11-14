Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Поклонников Minecraft впечатлил лабиринт, который построил пользователь Reddit neonbluediamond. Публикацию с видеодемонстрацией своей работы он разместил 14 ноября на сайте платформы.

Мед в Minecraft

На первый взгляд его «простая» постройка выглядит как обычный проход между двух стен, но стоит геймеру зайти в него, как строение трансформируется и заключает жертву в плен «иллюзий». Автор проекта отметил, что при его реализации не использовал никакие моды, и что лабиринт полностью построен на основе командных блоков и консольных команд testfor и fill.

Для справки: командный блок в Minecraft — это блок, который способен выполнять команды, установленные геймером. Его невозможно получить в обычной игре без использования читов (внутриигрового мошенничества). Как правило, командные блоки используются администрацией серверов Minecraft для создания особых механизмов.

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