Липецк, 14 ноября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. В Липецке в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) вспыхнул пожар. Об этом 14 ноября сообщили ТАСС в управлении МЧС по региону.

Freestockphotos.biz Пожар

«Поступила информация о пожаре (в одном из цехов металлургического комбината), — сказал собеседник агентства. — На место выехали сотрудники МЧС».

В настоящее время уточняется информация о масштабах ЧП.

В диспетчерской ЕДДС сообщили, в результате пожара пострадал один человек.