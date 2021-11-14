Тирана, 14 ноября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. 13 ноября в Тиране неизвестные убили двух человек. Об этом сообщает албанский телеканал TopChannel.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана, Албания, 2019

Злоумышленники из автомата изрешетили автомобиль Audi в микрорайоне Астир около 19:30 по местному времени.

По последним данным, убиты оказались двое человек, 32-летний Эригерс М. и 26-летний Арманд Д.

После убийства в микрорайоне Тумана был найден сожженный автомобиль Toyota, подозревается, что он принадлежал убийцам.

Номера автомобиля были украдены.