Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Кроссовер (пересечение сюжетов) Terraria и Don’t Starve начнётся в видеоиграх в ноябре 2021 года. Об этом 14 ноября сообщает портал PCGamesN.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

«Кто знает, что может проскользнуть сквозь трещины при столкновении двух миров?», — написала в анонсирующем посте администрация twitter-аккаунта компании Klei Entertainment, разрабатывающей Don’t Starve. Она сообщила, что событие состоится 18 ноября 2021 года.

https://twitter.com/klei/status/1459261936147648512

Напомним, студия Re-Logic, ранее завершившая разработку Terraria, в октябре 2021 года объявила, что она всё-таки добавит в игру новый контент в виде кроссовера с Don’t Starve. Пока нет информации о том, что будет представлять собой ивент (внутриигровое событие). Don't Starve представляет собой приключенческую экшн-игру с режимом выживания в случайно сгенерированном мире.

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