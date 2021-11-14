Вашингтон, 14 ноября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. В Федеральном бюро расследований (ФБР) прокомментировали атаку хакеров на систему ведомства. Об этом сообщается в официальном заявлении ФБР США.

Cugetliber.ro Сотрудники ФБР

В организации подчеркнули, что никаких данных взломщикам получить не удалось, при этом был подтвержден факт взлома и рассылки от лица ФБР электронных писем.

«Никакому субъекту не удалось п олучить доступ или рассекретить какие-либо сведения или поддающиеся идентификации личные данные в сети ФБ», — отметили в бюро.

Напомним, ранее, 14 ноября, в ФБР заявили о том, что хакерам удалось взломать систему электронной почты спецслужбы.