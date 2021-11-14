Минск, , 22:24 — REGNUM Власти Кубы, несмотря на растущее давление извне, смогут достойно отстоять право страны на самостоятельный путь развития. Об этом 14 ноября заявил БЕЛТА пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

МИД Белоруссии © ИА REGNUM

«Мы (власти Белоруссии — прим. ИА REGNUM) не приемлем попыток организации из-за рубежа цветных революций и насильственной смены власти, — заявил Глаз. — Убеждены, что дружественная Куба сможет достойно отстоять свое право на самостоятельный путь развития, несмотря на растущее давление извне».

По его словам, против посягательств на мирное, спокойное и стабильное развитие стран и народов последовательно выступает Белоруссия.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен принять меры в отношении Кубы.