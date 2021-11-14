София, 14 ноября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. По данным экзитполов, политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил лидирует на парламентских выборах в Болгарии.

Болгария

За указанную партию отдали свои голоса свыше 24% избирателей. Второе место за партией «Продолжаем перемены», за нее проголосовали от 23 до 24% избирателей.

Что касается президентских выборов, которые также проходили в этот день в стране, победу на них, по данным экзитполов, одерживает нынешний глава государства Румен Радев, собирая 49,48% голосов избирателей.