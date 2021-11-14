Лондон, 14 ноября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Игра Call of Duty: Vanguard стала худшим релизом франшизы в Великобритании за последние 14 лет. Об этом 14 ноября сообщает портал Video Games Chronicle (VGC).

Скриншот с YouTube Героиня Call of Duty Vanguard

Согласно данным, опубликованным порталом GamesIndustry.biz, за первую неделю после релиза проект показал 40% падение продаж по сравнению с Call of Duty: Black Ops Cold War. Редакция VGC отметила, что согласно информации о продажах игры, которую журналистам предоставили собственные источники, хуже Vanguard выступила только оригинальная Call of Duty 4: Modern Warfare, релиз которой состоялся в 2007 году.

Напомним, Call of Duty: Vanguard вышла 5 сентября 2021 года. ПК-версия игры получила на известном рейтинговом сайте Metacritic 76 баллов (из 100) от критиков и лишь 4,8 баллов (из 10) от рядовых пользователей.