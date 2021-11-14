Лос-Анджелес, США, 14 ноября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Пользователи, опубликовавшие в соцсетях первые обзоры на анимационный сериал «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос», по-разному оценили проект. Об этом 14 ноября сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Бегущий по лезвию», реж. Ридли Скотт. 1982. США

Издание отмечает, что зрителям в целом понравились сюжет и содержание, однако они считают, что фильм вряд ли хорошо поймут люди, которые не являются фанатами франшизы и плохо знакомы с её вселенной. При этом многие пользователи отметили, что не испытали восторга от художественной части и анимации, которыми занималась студия Sola Digital Arts. Они также заявили, что их не впечатлили боевые сцены.

Напомним, первые эпизоды анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос» канал Adult Swim показал 13 ноября 2021 года. Действие шоу происходит между событиями, показанными в оригинальной картине «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, и фильмом Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049».