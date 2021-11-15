Санкт-Петербург, , 00:05 — REGNUM С понедельника, 15 ноября, в Петербурге расширяется список организаций и мероприятий, доступ на которые возможен только по предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном не ранее полугода назад COVID-19. Эти меры предусмотрены последней редакцией постановления правительства Санкт-Петербурга № 121.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, с 15 ноября предъявлять QR-код придётся в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных и физкультурных залах, при посещении развлекательных заведений, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

Напомним, для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, а также при размещении в домах отдыха режим обслуживания посетителей по предъявлении QR-кода официально введен уже с 30 октября. Фактически же для всех перечисленных учреждений, кроме не закрывавшихся в период с 30 октября по 7 ноября театров и музеев, этот режим начал действовать с 8 ноября.

С 1 декабря 2021 года QR-код станет обязательным при посещении предприятий общепита (кроме производственных столовых, предприятий питания на вокзалах и в аэропорту), а также объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, торгующих товарами первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Также напомним, что с 8 ноября в Петербурге организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки могут работать только до 23:00. Для общепита сделана оговорка: после 23 часов в течение часа могут обслуживаться клиенты, пришедшие раньше и сделавшие заказ.

Также только до 23 часов в Петербурге теперь должны завершаться культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия.

«Введенные ранее ограничения продлеваются до 28 ноября», — отметили в Смольном.

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