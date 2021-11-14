Приштина, Сербия, 14 ноября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. ЦИК Косово сообщил о начале подсчета голосов избирателей, проголосовавших во втором туре местных выборов, который прошел 14 ноября.

Цитата из х∕ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия «Выборы, выборы...»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, явка в крае составила лишь 38,5%, из миллиона и 250 тысяч человек, имевших право принять участие в выборах, явились лишь 378 730.

В настоящий момент подсчитано лишь 3% голосов. Известно, что в Тиране почти вровень идут сторонники Демократической партии Косово и правящего Движения за самоопределение.

В полиции Косово сообщили о том, что в ходе выборов было зарегистрировано около 20 случаев нарушений.