Скопье, , 22:00 — REGNUM В Северной Македонии 14 ноября в результате обследования 2667 образцов было выявлено 285 новых носителей коронавируса, 328 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались пять больных COVID-19, зарегистрировано также три летальных исхода, произошедших ранее.

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 209 277 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7328, 193 400 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8549.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.

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